Il pronostico di Spagna-Croazia: i consigli su cosa giocare

Cinque gol ad Andorra, altrettanti all’Irlanda del Nord. Così la Spagna nel suo percorso di avvicinamento a Euro 2024 . La Croazia però è avversario di ben altro spessore, ne sa qualcosa il Portogallo battuto 2-1 in amichevole lo scorso 8 giugno. In precedenza i Vatreni avevano rifilato altri tre gol alla Macedonia, ricordando alla platea che spesso e volentieri sa (anche) essere squadra solida.

Il pronostico di Spagna-Croazia

Nell’ultimo precedente tra le due nazionali, che metteva in palio la Nations League 2023, non ci sono stati vincitori almeno al 90’: 0-0, poi supplementari e festa spagnola ai rigori. Quella è stata anche l’ultima occasione in cui la Roja non è riuscita a segnare.

Per le quote Spagna decisamente favorita per la vittoria:l'1 vale 1.93 per Cplay e Planetwin, 1.92 per Snai. Tuttavia la Croazia è squadra esperta, potrebbe quindi essere opportuno ricorrere ad una combo: 1X+Multigol 1-4, a 1.50, oppure 1X+Multigol 1-3 a 1.85.

Marcatori: segna Yamal

La Spagna punta anche sul talento di Lamine Yamal per scardinare il bunker croato. Quota interessante per una rete dell’esterno d’attacco iberico in questa sfida: a 5 su Cplay, 4.50 su Sisal e 4.40 su Eurobet. L’offerta supera quota 8 se il gioiello in forza al Barcellona troverà la rete nel primo tempo. Un esordio (da incorniciare) condito da doppietta fa salire il moltiplicatore a 25.