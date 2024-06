Pronostico Polonia-Olanda, i consigli sui marcatori

Al “Volksparkstadion” va in scena il confronto tra la Polonia di Michal Probierz e l’Olanda di Ronald Koeman. Zielinski e compagni si presentano all’appuntamento con gli “Oranje” dopo aver fatto registrare 5 vittorie e 3 pareggi nelle precedenti 8 partite disputate (amichevoli comprese). Da segnalare che l’undici polacco nelle ultime due apparizioni in campo ha battuto prima l’Ucraina per 3-1 e poi la Turchia per 2-1.