Pronostico Slovenia-Danimarca: idea Hojlund capocannoniere a quota...

Slovenia e Danimarca di nuovo a confronto dopo aver condiviso il percorso che ha portato le due Nazionali a qualificarsi ad Euro 2024 . Osservando quindi gli ultimi due recenti precedenti si può notare che in nessuno dei due match c’è stata una squadra a prendere il sopravvento sull’altra. Il 19 giugno scorso la partita si concluse in parità sul punteggio di 1-1 mentre il 17 novembre i danesi riuscirono ad imporsi nella ripresa con il gol decisivo realizzato da Delaney (2-1).?

Comparazione quote: esito Goal

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Danimarca, il segno 2 è proposto a circa 1.73, la “X” paga 3.45 mentre il segno 1 moltiplica una qualsiasi puntata per 4.95. La possibilità che anche questa sfida termini con due o tre reti al novantesimo è offerta a 1.95. Goal o No Goal? L’opzione che prevede almeno una rete per parte è in lavagna a 2.08 su Cplay, 2.05 su Better e 2.00 su Planetwin.

Hojlund capocannoniere: quanto paga

La stagione da poco conclusa non verrà di certo ricordata come una delle migliori disputate da Rasmus Hojlund. L’attaccante di proprietà del Manchester United ha chiuso l’ultima Premier League con soltanto 10 gol all’attivo (miglior marcatore dei “Red Devils"). ?Il riscatto del danese con conseguente titolo di miglior marcatore del torneo è in lavagna a 50.