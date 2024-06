Ucraina, Belgio e Francia, le quote della speciale tripla del lunedì

Prosegue il torneo europeo per nazionali in scena in Germania e dopo il debutto, tra gli altri, dei tedeschi padroni di casa e dell' Italia , tocca alla grande favorita : la Francia . In campo anche il Belgio di Lukaku e De Bruyne contro Calzona e la sua Slovacchia e l’ Ucraina , squadra piena zeppa di talento contro la Romania .

Romania-Ucraina

Sarà proprio quest’ultima ad aprire la giornata in una sfida da vincere a tutti i costi per entrambi, anche in vista dell’altra sfida del girone tra il Belgio e la Slovacchia, in modo tale da poter incanalare subito nel verso giusto il percorso nella fase a gironi. Ottima l’Ucraina: Lunin in porta, Mudryk, Yarmolenko, Malinovsky e Zinchenko ad arricchire i gialloazzurri che partono favoriti contro la Romania che si affida a Dragusin in difesa, Puscas in attacco e due neopromossi del Parma come Mihaila e Man.

Belgio-Slovacchia

Favorita l’Ucraina così come è favorito il Belgio contro la Slovacchia di Calzona. Le furie rosse hanno un’armata che – avesse avuto una difesa leggermente più solida – sarebbe stata indiscutibilmente candidata alla vittoria finale insieme alla Francia. Lukaku punta con De Bruyne, Doku e Trossard a supporto con De Keteleare, Carrasco pronti a subentrare. La difesa è composta da Faes, Witsel con Castagne e Meunier sulle fasce: ottima squadra che punta come minimo ai quarti di finale. Anche la Slovacchia di Calzona è una buona squadra con Skriniar in difesa, Lobotka e Kucka a centrocampo e Suslov davanti, forse non basterà per battere la squadra di Tedesco, ma può arrivare la sorpresa.

Debutto Francia

Ultima partita in programma è quella tra l’Austria e la Francia. Inutile ribadire che i transalpini rimangono i grandi favoriti alla vittoria finale, visto che Deschamps può scegliere tra più di 50 fenomeni i 26 che si porta alle competizioni. Mbappé su tutti, ma ancora Dembelé, Griezmann, Thuram, Coman, Tchuameni, Camavinga, Theo, Upamecano e Konate (e tanti non li ho citati). Avversari di giornata, l’Austria: la squadra di Ragnick punta su Arnautovic davanti con Sabitzer, Laimer, Grillitsch e Baumgartner a centrocampo mentre in difesa, orfani di Alaba, giocherà Posh.

Ecco la tripla

Le vittorie di Francia, Ucraina e Belgio vengono quotate da Bet365 a 4,44 mentre Sisal le offre a 4,41. Di diverso avviso Begamestar che – oltre ad offrirle a 4,42 – propone una maggiorazione del 20%. Da provare!