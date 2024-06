Francia, subito tre punti con l’Austria. Mbappé protagonista secondo gli esperti

Deschamps favorito

Forte, fortissima e con una rosa a disposizione profonda e di altissimo livello: Deschamps, che l’Europeo lo vinse da giocatore nel 2000, è consapevole di avere tutte le carte in mano per portarsi a casa il terzo alloro continentale. Il più grande pericolo per i francesi sono loro stessi come dimostrato 3 anni fa quando, in vantaggio di due reti a 9 minuti dalla fine, si fecero rimontare dalla Svizzera e poi eliminare ai rigori.

Gli esperti SisalTipster però hanno grandissima fiducia in Mbappé e compagni vincenti al 62% contro il 16% degli austriaci mentre il pareggio, uscito solo in tre occasioni su 25 confronti totali, è dato al 22%. I transalpini hanno un potenziale offensivo enorme tanto che vederli segnare almeno due gol all’Austria è dato al 60%. Però proprio perché sono così forti e belli, Les Blues tendono a lasciare qualcosa agli avversari: una gara con almeno tre reti ed entrambe a segno è un’ipotesi al 43%.

Reti e cartellini

Si parlava della profondità della rosa e così non è escluso che un goal possa arrivare dalla panchina, uno scenario al 35%. Né Francia né Austria sono nazionali che tirano indietro la gamba tanto che un rigore si gioca a 33%. In questa ottica chi potrebbe ricevere più cartellini? I ragazzi di Rangnick, al 51%, rischiano di ritrovarsi più spesso sul taccuino del direttore di gara rispetto al 28% con cui sono accreditati i francesi.

Arnautovic contro Mbappè

Secondo molti, questo potrebbe essere l’Europeo dei numeri 10. E chi più di Kylian Mbappé risponde a questa descrizione? In attesa di atterrare alla Casa Blanca, dove ad aspettarlo ci sarà un ragazzino di 20 anni che risponde al nome di Jude Bellingham, il francese si presenta con tutti i numeri per essere il grandissimo protagonista non solo contro l’Austria ma di tutto il torneo. Favorito al 15% come capocannoniere, al 13% come miglior giocatore della manifestazione e, neanche a dirlo, a entrare nel tabellino dei marcatori già da questa sera, un’ipotesi al 47%. Tra l’altro Mbappé ha segnato negli ultimi due precedenti contro l’Austria in Nations League. Al suo fianco agirà, probabilmente, Olivier Giroud, gol o assist al 50%, che sogna un ultimo Europeo da leader. A proposito di leader, Marko Arnautovic, 112 presenze e 36 reti con la maglia bianca degli eredi del Wunderteam, è carico e pronto a far male a Maignan, in una sorta di derby milanese trasportato in Germania. La rete del numero 8 interista è data al 18%.