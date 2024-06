Pronostici Euro 2024, quote e statistiche di Portogallo-Repubblica Ceca

La prima giornata della fase a gironi del campionato europeo si chiude alla “ Red Bull Arena ” di Lipsia . Il Portogallo di Roberto Martinez dopo aver battuto l’ Irlanda in amichevole per 3-0 (a segno Joao Felix nel primo tempo e l’intramontabile Cristiano Ronaldo nella ripresa con una doppietta) si appresta a sfidare una Repubblica Ceca che tra sfide amichevoli e gare valide per la qualificazione ad Euro 2024 non perde da 7 incontri consecutivi.

La Nazionale allenata da Ivan Hasek in queste 7 gare però è riuscita a mantenere la propria porta inviolata soltanto in due occasioni, nel “3-0” inflitto alla Moldavia e nell’1-0 contro le Isole Far Oer. Il computo dei gol subiti si è fermato a 5, uno in ognuna delle restanti 5 partite.

Lusitani favoriti

Il Portogallo nei precedenti 5 test effettuati in vista del campionato europeo ha sempre regalato spettacolo in campo, l’Over 2,5 ha risposto “presente” in 4 occasioni mentre la “combo” con l’esito Goal è uscita per ben 3 volte.

Per i bookmaker l’undici lusitano parte di gran lunga con i favori del pronostico, il successo di Cristiano Ronaldo e compagni è proposto su Cplay a 1.51 mentre su Goldbet e Better paga 1.50.

Quanti gol riuscirà a realizzare la Nazionale di Roberto Martinez? Il Multigol Casa 1-2 è offerto mediamente a 1.62 mentre il “2-3” paga circa 1.95. Il più generico Over 1,5 Casa invece vale 1.60.