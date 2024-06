Cristiano Ronaldo contro Schick, chi segna? L'analisi del match

Saranno Portogallo e Repubblica Ceca a chiudere la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 . Alla Red Bull Arena di Lipsia scendono in campo i lusitani e se si parla della formazione rossoverde, da 20 anni a questa parte il nome che viene in mente è solo uno, Cristiano Ronaldo , per tutti semplicemente CR7 . Il fenomeno portoghese è pronto, a 39 anni, ad affrontare il sesto europeo della carriera e, neanche a dirlo, sogna di farlo da protagonista.

Portogallo favorito

Il Portogallo, per gli esperti SisalTipster, parte favoritissimo al 63% contro il 15% della Repubblica Ceca mentre si sale fino al 22% per il pareggio. Quella in programma a Lipsia è la sesta sfida tra le due formazioni e, curiosamente, tre di queste si sono giocate alle fasi finali degli Europei.

I rossoverdi hanno segnato a ripetizione nelle qualificazioni, 36 reti, e vederli mettere a segno almeno 2 gol è data al 58%: di questi almeno uno potrebbe arriva con un colpo di testa, ipotesi offerta al 30%.

Cartellini, legni colpiti e rigori

E se invece di andare a segno la mira non fosse perfetta? Ecco che i ragazzi di Martinez, al 26%, sono avanti nel colpire più legni rispetto alla Repubblica Ceca, data al 20%. Attenzione perché il Portogallo non è solo attacco ma anche solidità difensiva, come dimostrano i soli due gol subìti: l’ipotesi di un clean sheet lusitano è data al 43%. Uno dei due tecnici potrebbe dover effettuare una sostituzione già nel primo tempo, si gioca al 26%, magari determinata da una espulsione, in quota al 17%.

A proposito di interventi al limite, un calcio di rigore è ipotizzabile al 21% per i lusitani, mentre solo al 10% per Schick e compagni.

Sfida nella sfida Ronaldo-Schick

Cristiano Ronaldo alla Repubblica Ceca ha già segnato in due fasi finali, nel 2008 e nel 2012: lasciare il segno per la terza volta è dato al 40%. Essere nuovamente nel tabellino dei marcatori, significherebbe, per il fenomeno di Funchal andare a segno per il sesto Europeo consecutivo: un esempio assoluto di fuoriclasse.

A cercare i primi tre punti per il Portogallo, CR7 riceverà l’aiuto di Rafa Leao, gol o assist al 42%, e Bruno Fernandes, il cui passaggio vincente è dato al 23%.

La Repubblica Ceca si affida al capocannoniere di Euro 2020, Patrick Schick. L’ex attaccante della Roma, alla Red Bull Arena, ha giocato per un anno mettendo a segno dieci reti con la maglia del Lipsia: una marcatura nel suo vecchio stadio è offerta al 18%.