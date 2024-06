Croazia-Albania, Modric-gol e cartellino ad Asllani: le quote

Cinque tiri per Spagna e Croazia al debutto nel gruppo B, 3-0 per le Furie Rosse. Nel calcio la concretezza non è tutto ma è molto. E la nazionale di Dalic ha... molto da rimproverarsi, in primis la facilità con cui ha incassato il primo gol iberico sull’asse Fabian Ruiz-Morata. Oggi alle 15 Modric e compagni tornano in campo con l’obiettivo di battere l’Albania, a cui per poco non bastavano due soli tiri in porta per fare 2-2 contro l’Italia (salvata da Donnarumma su Manaj).