Pronostici Euro 2024, Danimarca-Inghilterra: quote e statistiche del match

Il programma della seconda giornata del gruppo C mette a confronto la Danimarca e l' Inghilterra . All'esordio la Nazionale scandinava non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro la Slovenia mentre l'undici inglese grazie a un gol realizzato da Jude Bellingham al 13° minuto del primo tempo è riuscito a conquistare i tre punti contro la Serbia .

Inglesi favoriti

I "Tre Leoni" allenati da Gareth Southgate con un ulteriore vittoria chiuderebbero il discorso qualificazione. Il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro moltiplica una qualsiasi puntata per 1.70 mentre la doppia chance 1X è in lavagna mediamente a 2.20.

Per i bookmaker la sfida non dovrebbe terminare con moltissime reti, l'Under 2,5 è proposto su Cplay a 1.65 mentre su Goldbet e Better paga 1.67. La "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-3 vale 1.68.