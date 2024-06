Spagna-Italia, tre punti per 1° posto e qualificazione: su William Hill avanti la Roja

Ancora Spagna-Italia , per il quinto campionato Europeo consecutivo. La sfida tra Furie Rosse e Azzurri è diventato un grande classico, valso anche il titolo, come nel 2012 o l’accesso alla finalissima, in occasione della sfida di Wembley di tre anni fa.

1X2, Goal/No Goal, Under/Over, Risultato esatto

Le due nazionali, uscite vincenti dal turno inaugurale di Euro2024, si sfidano per il primo posto nel girone B e soprattutto per la qualificazione matematica agli ottavi di finale: indietro nelle quote il bis per Donnarumma e compagni, offerto a 3,75 su William Hill, con la Spagna avanti a 2,15 su Cplay, mentre nel mezzo, a 3,40 per i betting analyst di 888sport, il segno «X», uscito nella semifinale di luglio 2021 e in tre delle ultime cinque sfide dirette nella massima competizione continentale.

In quattro di queste cinque partite, ha prevalso l’Under 2.5, avanti anche giovedì sera a 1,70 su William Hill, sull’Over 2.5 visto a 2,05. Massimo equilibrio invece tra Goal, leggermente in vantaggio, a 1,83, su Cplay, e No Goal, dato a 1,93 su 888sport. Per quanto riguarda invece il risultato esatto del match, comanda ancora l’1-1, a 6,25 su 888sport, sale a 9,50 su Cplay il terzo 2-1 consecutivo - dopo i due in Nations League - per la Spagna, con il 2-0 azzurro, replay del successo a Euro 2016, fissato a 17.

Quote marcatori: Chiesa, Barella e Morata

Spalletti punta ancora su Federico Chiesa, in rete tre anni fa e MVP dell’esordio contro l’Albania: il timbro del 14 azzurro si gioca a 5,25 su C-Play, quota che sale a 10 in caso sia ancora lui ad aprire le marcature, mentre il bis di Nicolò Barella, match-winner sabato scorso, sale a 8,50 su William Hill. Tra gli ospiti occhio ad Alvaro Morata, a segno all’esordio contro la Croazia e autore del pareggio a Euro2020: la rete del capitano spagnolo vale 2,45 volte la posta.