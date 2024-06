Pronostici Euro 2024, quote e statistiche di Polonia-Austria

L’undici di Michal Probierz contro gli “Oranje” ha pagato caro la mancanza di lucidità sotto porta, dei 7 tiri effettuati verso la porta olandese soltanto uno è finito in rete.

Porte violate al novantesimo

Le quote non sembrano dar fiducia a questa Polonia che però potrebbe comunque riuscire a mettere in difficoltà la retroguardia austriaca. Il segno 1 paga 3.85 mentre il “2” al novantesimo è in lavagna a circa 1.95.

Da tenere in considerazione il Multigol Casa 1-2, un esito di scommessa proposto mediamente a 1.60. Il Goal su Cplay è proposto a 1.76 mentre su Goldbet e Better paga 1.70.