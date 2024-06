Scommesse, Euro 2024 piace agli italiani: quasi raddoppiati gli utenti online

L'Italia punta gli occhi su Euro 2024. Non solo la Nazionale di Spalletti, alle prese con un girone di ferro da campione in carica. Il torneo in corso in Germania piace e molto agli sportivi. Lo testimoniano, oltre ai dati degli ascolti televisivi, anche quelli legati alle scommesse piazzate sulla competizione in questa primissima fase. I primi dati raccolti dai bookmaker interpellati da Agipronews parlano infatti di alti volumi di gioco, in forte aumento rispetto all'ultimo Europeo del 2021. “Il numero di clienti online che ha giocato sugli Europei è cresciuto del 90% rispetto a tre anni fa - spiegano gli esperti Sisal, contattati da Agipronews -. C'è una netta preferenza verso le grandi squadre che - vincendo quasi sempre - stanno garantendo vincite alte a chi gioca”. Tante conferme, come quella che vede le big al centro delle giocate degli italiani, ma anche diverse sorprese: “L'avvenimento più giocato è stato fin qui l'incontro tra Austria e Francia, davanti anche a Italia-Albania”, dicono ad Agipronews da Lottomatica. Anche da Planetwin365 confermano che "Austria-Francia è stata la partita preferita dagli scommettitori", con la differenza che in questo caso Italia-Albania è soltanto il quarto incontro più scommesso: "Al secondo e terzo posto troviamo Belgio-Slovacchia e Serbia-Inghilterra".