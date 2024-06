Turchia-Portogallo, no al pareggio. CR7-Arda Güler, generazioni a confronto

Portogallo favorito

Gli esperti di SisalTipster ritengono il Portogallo favoritissimo al 61% contro il 17% della Turchia con il pareggio offerto al 22%. Si parlava di primato nel girone: nonostante entrambe abbiano vinto all’esordio, i lusitani, al 75%, sono ampiamente davanti ai ragazzi di Montella, al 20%, per la leadership. Difficilmente vedremo dei clean sheet, tanto che una gara con entrambe a segno e almeno 3 gol totali è un’ipotesi al 44% mentre un Ribaltone, al 15%, non è da escludere. I rossoverdi sono una macchina da gol e vederli segnare nei primi 45 minuti si gioca al 59% mentre si scende al 35% per vedere esultare la Turchia nella prima parte di gara.

Tiri in porta e cartellini

Normale che si tirerà molto verso lo specchio avversario ma chi sarà più preciso? Il Portogallo ha il 69% di chance di centrare più volte la porta rispetto al solo 19% con cui sono accreditati i biancorossi. Ma, vista la posta in palio e i protagonisti che animeranno la gara, nessuno tirerà indietro la gamba: Calhanoglu e compagni hanno il doppio delle possibilità di ricevere più cartellini, 54% rispetto ai lusitani che si fermano al 27%.

CR7 contro Arda Guler

Si scrive Portogallo ma, di fatto, si legge Cristiano Ronaldo. Il fenomeno di Funchal è pronto a prendere per mano i suoi compagni di squadra e segnare per il sesto europeo consecutivo. La rete di CR7 è offerta al 48% ma, in questa avventura, l’ex Manchester United e Real Madrid, non sarà solo. A cominciare da Bruno Fernandes, a segno al 30%, o Rafa Leão, gol o assist al 46%. Il gioiellino del Real Madrid, Arda Güler, ha già lasciato il segno all’esordio e punta a ripetersi anche di fronte a una leggenda come Cristiano Ronaldo: la rete del fenomeno turco è al 18%. Insieme a lui, proverà a illuminare la scena anche Hakan Çalhano?lu, protagonista con una rete o un passaggio vincente al 22%.