Svizzera-Germania, fuori i secondi. Chi perde “rischia” l’Italia

Una sfida che affonda le radici nella notte dei tempi, la prima venne addirittura giocata nell’aprile del 1908, eppure Svizzera e Germania non si sono mai affrontate agli Europei . La gara in programma questa sera, valida per l’ultimo turno della fase a gironi a Euro 2024 , è dunque un piccolo evento che, peraltro, ci riguarda da vicino. Infatti chi arriverà seconda nel raggruppamento con molta probabilità si troverà a sfidare l’ Italia negli ottavi di finale della competizione.

Tedeschi favoriti

Gli esperti SisalTipster ritengono i tedeschi ampiamente favoriti al 57% contro il 18% dei rossocrociati mentre si sale fino al 25% per il pareggio che permetterebbe ai padroni di casa di chiudere al primo posto il Gruppo A, evitando così, eventualmente, gli Azzurri nel primo turno a eliminazione diretta.

Corner e cartellini

La Svizzera, che in 53 confronti complessivi ha sconfitto la Germania in sole 9 occasioni, non sconfigge i tedeschi, in competizioni ufficiali, da 86 anni. Entrambe le formazioni, nelle prime due uscite dell’Europeo, hanno sempre segnato l’ultimo gol: ottime le possibilità di Kroos e compagni, al 59%, di continuare questa striscia positiva; decisamente minori, al 33%, le chance dei ragazzi di Yakin.

Ogni azione potrebbe risultare decisiva, come anche i calci d’angolo che potrebbero diventare una risorsa: la Germania, al 60%, è decisamente avanti rispetto alla Svizzera, offerta al 30%, di presentarsi più volte dalla bandierina. La sfida in programma al Deutsche Bank Park di Francoforte metterà di fronte due formazioni che difficilmente tireranno indietro il piede: l’ipotesi che il primo cartellino venga sventolato verso gli svizzeri è del 56% mentre si scende al 38% per vedere i tedeschi finire anzitempo sul taccuino dell’arbitro.

I giocatori più attesi

Due partite, due gol, e prestazioni da stropicciarsi gli occhi. Jamal Musiala, fino ad ora, è la grande stella della Germania: un’altra prestazione da incorniciare, accompagnata dall’ennesima marcatura, è data al 30%.

Punta a essere protagonista, come contro la Scozia, anche Kai Havertz: gol o assist dell’attaccante dell’Arsenal è offerto al 42%.

La Svizzera, al contrario, si affida alla vecchia guardia che, durante le grandi manifestazioni con indosso la maglia della nazionale, difficilmente sbaglia: Xherdan Shaqiri vuole dar seguito al gol gioiello contro la Scozia, impresa che si gioca al 20%. Insieme a lui ci sarà il capitano, quel Granit Xhaka che quest’anno ha trasformato il Bayer Leverkusen in una macchina inarrestabile: il numero 10 elvetico ha il 16% di chance di segnare o di servire un passaggio vincente per i compagni.