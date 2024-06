Croazia-Italia, tutto in novanta minuti. Azzurri a caccia di una vittoria "storica"

Tutto in novanta minuti, nella più classica delle partite da dentro o fuori. Croazia-Italia , in programma stasera alla Red Bull Arena di Lipsia, non permette passi falsi anche se gli Azzurri hanno a disposizione due risultati su tre per approdare agli ottavi di Euro 2024 .

I precedenti

I campioni d’Europa in carica partono così favoriti, anche per gli esperti SisalTipster che vedono una vittoria di Donnarumma e compagni al 42% contro il 29% del pareggio e la vittoria croata affiancata alla stessa percentuale. C’è un però ed è di natura storica: in otto precedenti, l’Italia non ha mai sconfitto la Croazia, 3 vittorie e 5 pareggi. In realtà ci sarebbe anche una nona sfida, vinta dalla nostra nazionale, ma giocata in tempo di guerra e contro una rappresentativa mai riconosciuta dalla Fifa. Gli incroci tra le due nazionali sono sempre molto intensi e spesso avari di reti basti pensare che in sei occasioni su otto si sono realizzate meno di tre reti complessive, un’ipotesi offerta al 50%.

Offside, cartellini e Var

L’Italia potrebbe tirare in porta un pochino di più rispetto alla Croazia, 43% contro 42%, ma Spalletti vuole una scossa dalla sua squadra e, sebbene basti il pareggio, gli Azzurri potrebbero finire più spesso in fuorigioco, 55%, rispetto ai ragazzi di Zlatko Dali?, offerti al 22%. Tanta, tantissima intensità che renderà il lavoro dell’olandese Danny Makkelie, tutt’altro che semplice: la nazionale italiana, al 41%, finirà più volte sul taccuino del direttore di gara rispetto ai biancorossi, dati al 39%. Non è da escludere poi che l’arbitro di Willemstad possa aver bisogno di un intervento del VAR, uno scenario in quota al 25%.

I possibili protagonisti

Il grande dubbio di tutti, addetti ai lavori e tifosi, sarà solamente uno fino all’annuncio delle formazioni ufficiali: cosa farà Spalletti? Darà un’altra chance a chi ha giocato le prime due partite, sperando in una reazione d’orgoglio, o attuerà una sorta di rivoluzione per dare una scossa al gruppo? Mateo Retegui, in gol al 23%, sta scaldando i motori ed è pronto a guidare l’Italia nel caso Gianluca Scamacca, al 24% per il suo primo gol a Euro 2024, dovesse accomodarsi inizialmente in panchina.

Spalletti potrebbe gettare nella mischia anche Mattia Zaccagni, a segno al 15%, mentre si aspetta una giocata da numero 10, come quello che porta sulle spalle, da Lorenzo Pellegrini: gol o assist del capitano giallorosso è offerto al 26%.

La Croazia si affida ai suoi vecchi leoni: da un 10 all’altro visto che Luka Modri?, rete o passaggio vincente al 24%, non vuole certo essere da meno del suo dirimpettaio in maglia azzurra. A guidare l’attacco croato ci sarà probabilmente Andrej Kramari?, già a segno con l’Albania, che ha il 20% di chance di segnare per la seconda gara consecutiva.