Francia per il primato, Polonia per l’onore. Mbappé gol in maschera?

Una volta sorteggiati i gironi, gli addetti ai lavori erano concordi nell’affermare che la sfida della terza giornata tra Francia e Polonia sarebbe risultata determinante anche in ottica primo posto. Invece il calcio, come spesso accade, non lesina sorprese e così il confronto numero 18 della storia tra le due nazionali vedrà i transalpini andare sì a caccia della leadership mentre i polacchi cercheranno una vittoria per non tornare a casa senza neanche un punto.

Divario netto

Gli esperti SisalTispter vedono la Francia ampiamente favorita al 73% contro l’appena 10% con cui è offerta la Polonia mentre il 17% è riservato al pareggio. Un divario netto dovuto non solo alla differenza di punti in classifica qui a Euro 2024 ma anche dovuta al fatto che i nipotini di Boniek e Lato non sconfiggono Les Blues dal 1982. Inoltre negli ultimi otto incroci, spalmati lungo 34 anni, i biancorossi hanno segnato appena in tre occasioni e mai più di un goal a partita: trovare la rete stasera è un’impresa data al 49% rispetto all’89% dei ragazzi di Deschamps che se non partono da 1-0 poco ci manca.

Goal da fuori area e primo cartellino

Indipendentemente da chi scenderà in campo, sono tante le modalità in cui potrebbero essere messe a segno delle marcature: un goal da fuori area è dato al 30%, stessa percentuale per una incornata vincente mentre ci sono addirittura 40 possibilità su 100 di vedere una rete di un giocatore che parte dalla panchina.

Se la Francia ha il 26% di colpire più legni della Polonia, al 20%, ma anche di effettuare più tiri in porta, addirittura 82% contro il solo 11% di Lewandowski e compagni, ecco che la Polonia potrebbe far leva sulla propria garra agonistica ricevendo il primo cartellino, scenario dato al 56% con la prima sanzione comminata invece ai transalpini che si gioca al 40%.

Mbappè contro Lewandowski

Lo scontro subìto durante la sfida con l’Austria sembrava poter aver messo KO Kylian Mbappé almeno fino agli ottavi. Invece il capitano della Francia è andato in panchina contro l’Olanda, per non far mancare il proprio sostegno ai suoi compagni di squadra e, probabilmente, stasera scenderà in campo con una maschera protettiva per il viso. Gli esperti SisalTispter vedono il gol del numero 10 francese al 48% mentre si scende al 17% per una gara come quelle ai Mondiali di 2 anni fa dove Mbappé si prese la scena con doppietta e assist per Giroud.

Proprio l’ex attaccante del Milan potrebbe andare a segno, ipotesi al 33%, con Marcus Thuram che, al 49%, salirà anche lui agli onori della cronaca con gol o assist. Forse all’ultima gara in una grande manifestazione della sua straordinaria carriera, Robert Lewandowski vuole salutare al meglio: chiudere entrando, ancora una volta, nel tabellino dei marcatori per il capitano polacco è uno scenario offerto al 20%.