Inghilterra-Slovenia, quanti gol segnano Kane e compagni? Le quote...

Super sfavorita contro Danimarca e Serbia , la Slovenia ha tenuto botta e ora si gioca il passaggio agli ottavi contro l’ Inghilterra . Kek contro il criticatissimo Southgate , che ha messo in cascina 4 punti con i guizzi delle sue stelle, Bellingham e Kane . Ma per il bel gioco si vedrà (forse) più avanti.

Come arrivano le due nazionali al match

La Slovenia si presenta imbattuta da 8 incontri (4 successi e 4 pareggi) alla sfida con i Tre Leoni e le vittorie in amichevole contro Portogallo e Usa (zero gol al passivo) sono un’ulteriore dimostrazione di come questa nazionale non abbia paura di nessuno. Dell’Inghilterra dominante vista nelle qualificazioni è rimasto solo un ricordo. Squadra che alla distanza cala vistosamente e non solo: nelle ultime 7 partite è andata in vantaggio al riposo solo contro la Serbia.

Quanti gol segna l'Inghilterra? Occhio alle quote

Il pronostico sorride all’Inghilterra, una cui affermazione si trova a 1.33 su Bet365 e William Hill, a 1.35 su Snai mentre sale a 1.36 su Cplay. Da segnalare che sette delle ultime dieci partite giocate dalla Slovenia sono terminate con due o tre reti esatte. Il Multigol 2-3 potrebbe quindi rappresentare una valida via di fuga dal “rebus” Under/Over 2,5: entrambe le opzioni sono in lavagna a 1.85. Lecito aspettarsi un’Inghilterra “finalmente” a segno almeno due volte in terra tedesca. L’esito Multigol Casa 2-4 è valutato circa 1.60.