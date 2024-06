Pronostici Euro 2024, quote e statistiche di Danimarca-Serbia

Nel gruppo C del campionato europeo può succedere ancora di tutto. Al momento in classifica comanda l'Inghilterra con 4 punti seguita da Danimarca e Slovenia con 2 e la Serbia a quota 1. All'Allianz Arena di Monaco scendono in campo Danimarca e Serbia con la Nazionale di Dragan Stojkovic costretta a vincere per non salutare l'Europeo.