Euro 2024, pronostico e quote di Slovacchia-Romania

Riflettori puntati sul gruppo E della fase a gironi di Euro 2024 . La classifica è a dir poco particolare, tutte e 4 le Nazionali hanno fatto registrare una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate del torneo. Al " Deutsche Bank Park " di Francoforte una Slovacchia reduce dal 2-1 subito contro l' Ucraina si appresta a sfidare una Romania che nel turno precedente non è riuscita ad arginare gli attacchi del Belgio (2-0). Curioso notare come le due Nazionali all'esordio siano proprio riuscite a conquistare i tre punti contro il Belgio (nella Slovacchia a segno Ivan Schranz dopo 7 minuti) ed Ucraina ( Romania vincente per 3-0).

Occhio al pareggio

La partita si preannuncia molto equilibrata, per i bookmaker c'è aria di... pareggio. Il segno X che potrebbe accontentare sia la Slovacchia che la Romania è in lavagna su Cplay a 1.95 mentre su Goldbet e Better raddoppia una qualsiasi puntata. L'Under 2,5 al termine del secondo tempo di gioco è proposto solamente a 1.40.