Il Belgio sogna il primato, l’Ucraina il sorpasso. Lukaku a caccia del primo gol

Belgio favorito

I Diavoli Rossi partono favoriti, secondo gli esperti SisalTipster, al 57% contro il 19% di Mudryk e compagni mentre il pareggio è offerto al 24%. Le due nazionali si sfidano per la prima volta e difficilmente qualcuna terminerà con la porta imbattuta tanto che al 53% entrambe troveranno la via del gol.

Il Belgio però vorrà partire forte e ha il 60% di chance di aprire le marcature contro il 32% dell’Ucraina.

Uno scenario del tutto plausibile visto che, al 68%, Lukaku e compagni tireranno più volte in porta rispetto al solo 20% con cui sono quotati i ragazzi di Rebrov.

Incubo Var per Lukaku

Tanti tiri, tante azioni offensive possono portare a finire molte volte in fuorigioco: il Belgio ha il 49% di chance di vedersi fischiare più offside rispetto al 28% dell’Ucraina. Una sfida del genere si decide sugli episodi: da un gol fuori area, al 28%, a una incornata vincente, al 30%, fino a un intervento del VAR, dato al 24%, che finora è stato il nemico numero uno di Romelu Lukaku.

Essendo l’ultima gara del girone, nessuno tirerà indietro la gamba e i cartellini potrebbero diventare protagonisti: i gialloblù, al 49%, finiranno sul taccuino del direttore di gara rispetto al solo 28% dei ragazzi di Tedesco.

I possibili protagonisti

Dopo essersi visto annullare la bellezza di tre reti in due gare, Romelu Lukaku vuole entrare finalmente nel tabellino dei marcatori: Big Rom a segno si gioca al 40%.

Non solo l’ex attaccante della Roma ma anche Leandro Trossard, fantasista dell’Arsenal da 17 reti in stagione. Una marcatura anche agli Europei è data al 24%. Da un Gunner di fatto a uno che la maglia dell’Arsenal l’ha indossata, seppur virtualmente, per qualche ora: Mychajlo Mudryk, numero 10 dell’Ucraina, era infatti praticamente arrivato alla corte di Arteta prima che il blitz del Chelsea scompaginasse le carte.

A chi sia andata meglio, tra Trossard e Mudryk, solo il futuro lo saprà dire: intanto la rete dell’ucraino è offerta al 15%.