Pronostico Panama-Usa, McKennie e compagni a caccia del "bis"

McKennie marcatore: le quote

Gli Usa sono partiti dunque col piede giusto, confermando le buone sensazioni suscitate dall'1-1 in amichevole col Brasile. Panama è rimasto in partita fino ai minuti finali contro l'Uruguay, per poi incassare il secondo e terzo gol (di Murillo la rete della bandiera dei centroamericani). Nonostante Panama abbia battuto gli Usa in due degli ultimi tre scontri diretti, il pronostico sorride con decisione a Capitan America e soci. Il successo di Pulisic e compagni è offerto a 1.35 da Bwin, a 1.37 da Eurobet e a 1.41 da Cplay.

Lo juventino McKennie (ammonito al debutto contro la Bolivia) andrà a segno? Cplay lo vede marcatore a quota 4.50, contro il 5 di Planetwin e Sisal. Per la rete di Timothy Weah l'offerta oscilla tra 3.50 e 4 volte la posta.