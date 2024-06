Primo marcatore Svizzera-Italia, Bastoni... asso da 45 volte la posta

Il campo dirà se è stato davvero meglio, per l’ Italia , trovare la Svizzera anzichè la Germania negli ottavi di Euro 2024 . Di certo il campo ha detto che c’è modo e modo di “arrivare secondi”. La Svizzera ha chiuso con 5 punti a meno due dai tedeschi ma fino al 92’, prima del gol di Fullkrug , gli elvetici sarebbero passati come primi del gruppo A.

I numeri delle due nazionali

L’Italia non ha convinto finora, inutile girarci intorno. Ma il lampo di Zaccagni è uno sprazzo di Azzurro-ottimismo, che ha evitato il secondo ko di fila (sarebbe stato un inedito per la SpallettItalia) dopo quello contro la Spagna. Sia Svizzera che Italia approdano alla fase ad eliminazione diretta con un gol esatto subìto in ciascuna delle tre gare. Xhaka e compagni hanno segnato 5 gol contro i 3 dell’Italia, che ha confermato i suoi limiti in zona gol e in cui il migliore finora è stato senza dubbio Donnarumma.

L’avversario dell’Italia arriva al match imbattuto da sette partite (tre vittorie e quattro pareggi) e non subisce più di un gol in un singolo incontro da ottobre 2023: Svizzera-Bielorussia 3-3. Svizzera solida, organizzata, con un ispiratissimo blocco Bologna e un attacco mobile: insomma, le insidie ci sono tutte. L’Italia, spera Spalletti, deve dare una sterzata al suo Europeo. In nessuna delle tre gare disputate gli Azzurri sono riusciti a passare in vantaggio e due dei tre incontri sono stati sbloccati al minuto 55: ovvero, dal 46’ al 60’. Uno spunto interessante per le giocate sul “Minuto primo gol”. Con la Svizzera in campo, invece, non si è mai dovuti andare oltre la prima mezzora per veder realizzare il gol d’apertura incontro.

Precedenti, quote e pronostico

Gli ultimi due precedenti tra le due nazionali, andati in scena alle qualificazioni per gli ultimi Mondiali, si sono chiusi senza vincitori nè vinti: 0-0 e 1-1, in quest’ultimo col “famoso” rigore di Jorginho che caro costò all’Italia. Per le quote l’Italia è favorita al 90’, il segno 2 è offerto da Bet365, Bwin e Cplay a 2.40. L'1 della Svizzera invece vale circa 3.45 mentre il segno X al 90' è a 2.90. Lecito aspettarsi una sfida con poche reti, l’Under 2,5 non a caso viaggia a 1.46 su Cplay e Betsson, a 1.45 su GoldBet.

Finalmente Chiesa? Quanto paga un suo assist

Era uno dei più attesi alla vigilia di Euro 2024 ma per ora Federico Chiesa non è stato protagonista dei gol azzurri. I bookie però sembrano credere in un pronto riscatto dell’esterno d’attacco di Spalletti: quota 4.50 per un suo assist in Svizzera-Italia. Stesso moltiplicatore per un passaggio vincente che parte dai piedi educati di Federico Dimarco.