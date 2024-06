Inghilterra, quarti ad un passo ma la Slovacchia ci crede. Kane sfida Schranz

La Regina, favoritissima sin dalla vigilia e destinata a vincere quasi per forza, e una delle grandi sorprese della manifestazione che non vuole smettere di sognare. Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, Inghilterra e Slovacchia si giocano un posto tra le migliori otto di Euro 2024 . Una sfida che, sulla carta, pende tutta dalla parte dei sudditi di sua Maestà visto che, in sette precedenti, gli slovacchi hanno strappato un solo pareggio ma nell’unica gara giocata in una fase finale ovvero a Euro 2016. Bissare un pareggio, oggi, significherebbe quanto meno trascinare la gara ai supplementari, un’ipotesi a cui Southgate, pesantemente sotto accusa come il resto della squadra, non vuole pensare.

Inghilterra ok

Gli esperti SisalTipster vedono un successo dell’Inghilterra al 67% rispetto all’11% della Slovacchia mentre al 22% sarà divisione della posta. Stessa percentuale per i tempi supplementari mentre una soluzione ai calci di rigore è offerta al 12%. Passaggio turno tutto di stampo britannico, 81% contro il 19% di Lobotka e compagni. Sebbene abbia stentato non poco in attacco, la nazionale dei Tre Leoni è apparsa solida in difesa motivo per il quale un clean sheet di Pickford è in quota al 54%.

L’Inghilterra dispone di una rosa infinita ma anche Calzona non si lamenta tanto che una rete dalla panchina ha il 36% di possibilità di realizzarsi. La Slovacchia, come detto, ci proverà ma il rischio di finire in fuorigioco più volte rispetto ai britannici è concreto, 48% contro 28%. Inoltre, vista la minor caratura tecnica, la nazionale dell’est Europa non dovrà abbassare l’intensità tanto che l’ipotesi che commetta più falli è nettamente maggiore rispetto al fatto che siano gli inglesi i più “cattivi”: 66% per la Slovacchia, appena il 27% per l’Inghilterra.

Southgate punta su Kane

I Fab Four inglesi, Kane, Bellingham, Saka e Foden, hanno fin qui deluso e c’è chi, in patria, ne vorrebbe mettere qualcuno in panchina magari per far a posto a chi, come Cole Palmer, scalpita per giocare dall’inizio.

Il CT inglese però non sembra intenzionato ad apportare modifiche e vuole risposte importanti dai suoi uomini di fiducia: la rete di Capitan Kane si gioca al 40% mentre Jude Bellingham ha il 43% di chance di illuminare la sfida con gol o assist. La Slovacchia si affida a Ivan Schranz per cercare di ribaltare il pronostico. Il bomber dello Slavia Praga ha già fatto male a Belgio e Ucraina: il terzo gol a Euro 2024 è proposto al 12%.