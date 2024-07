Austria per la storia, Turchia per tornare ai fasti del 2008

Una per fare la storia, e perché no continuare a sognare. L’altra per cercare di imitare quella fantastica estate del 2008 che portò Fatih Terim e i suoi ragazzi a raggiungere le semifinali, battuti solo da un gol di Philip Lahm al novantesimo. Austria-Turchia , sfida che chiude gli ottavi di finale a Euro 2024 , mette di fronte due delle formazioni che hanno espresso il gioco migliore nella fase a gironi .

Austria favorita

Arnautovic e compagni, per gli esperti SisalTipster, partono favoriti al 49% contro il 23% dei ragazzi di Montella con il pareggio offerto al 28%. Stessa percentuale per una gara che si prolunga ai supplementari mentre una soluzione ai rigori si gioca al 15%. In ottica qualificazione, Austria avanti al 65% contro il 35% della Turchia. Per la formazione bianconera l’approdo ai quarti della competizione sarebbe un risultato storico visto che, fino al 2008, gli austriaci neanche avevano mai preso parte a un Europeo e il loro miglior risultato rimangono gli ottavi di tre anni fa. Partita di grande equilibrio tanto che una gara con almeno 3 reti complessive è data al 50%.

Piccola curiosità: le due formazioni, quando hanno trovato la via del gol nella fase ai gironi, hanno sempre aperto le marcature. Ecco che l’Austria che segna per prima è data al 55% contro il 35% della Turchia. Marcature che potrebbero arrivare sia da fuori area, ipotesi al 28%, che magari dalla panchina, al 36%, con i cambi che potrebbero rivelarsi determinanti.

Occhio alle sanzioni

La squadra di Rangnick detiene un primato, che denota anche la sua natura: è prima per falli commessi nella competizione. I biancorossi però non sono certo da meno essendo la squadra più sanzionata: ecco che proprio la Turchia ha il 48% di chance di commettere più infrazioni rispetto al 43% dell’Austria.

Tanta intensità potrebbe portare sia a un calcio di rigore, al 33%, che a un intervento del VAR, 31%.

Veterani vs ragazzini terribili

Marko Arnautovic è pronto a scrivere la storia con i suoi compagni: l’attaccante dell’Inter vuole portare l’Austria dove non è mai arrivata e un suo gol è dato al 30%. Insieme a lui, a guidare la formazione bianconera, ci sarà Marcel Sabitzer, protagonista con gol o assist al 39%.

Sul versante opposto, Montella si affida ai due giovani fenomeni, Arda Guler e Kenan Yildiz, entrambi nati nel 2005 ma con classe e grinta da vendere. Una rete del giocatore del Real Madrid si gioca al 18% mentre una rete o assist dello juventino è un’ipotesi al 21%.