Sinner contro Berrettini, chi vince il derby italiano a Wimbledon? Ecco le quote

Il derby italiano tra Sinner e Berrettini va in scena al secondo turno di Wimbledon e non è una bella notizia per il nostro tennis. Entrambi hanno perso un set al debutto, rispettivamente contro Hanfmann e Fucsovics. Il perfezionista Sinner sa che deve alzare il livello del suo gioco contro un Berrettini che sull'erba (finale persa a Stoccarda contro Draper) è un osso duro. Ma il fresco campione di Halle ha le quote dalla sua parte.