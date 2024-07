Scommesse calciomercato, Dybala lascia la Roma? Cosa dicono le quote

Cambia squadra sì o no ? Questo l’interrogativo dei bookmaker per... tanta Serie A . Alcuni addii sembrano cosa fatta, altri vengono ritenuti meno probabili. Ma il calciomercato è appena iniziato e tutto può succedere fino al 1° settembre, data che costituisce anche la deadline di questa tipologia di scommessa .

Dybala lascia la Roma? I bookie dicono...

Tra i giocatori che, quote alla mano, sono più accreditati a cambiare squadra figurano Koopmeiners, Buongiorno, Colpani e Abraham. Le rispettive società di appartenenza vogliono ovviamente ottenere il massimo da una loro eventuale cessione ma alla fine secondo i bookmaker si troverà la quadra.

L’addio di Abraham alla Roma, ad esempio, è proposto a 1.50 mentre si scende addirittura a 1.25 per Koopmeiners che saluta l’Atalanta (a parole l’olandese lo ha già fatto da tempo).

Sempre in bilico la posizione di Federico Chiesa, al momento l’ipotesi che l’esterno offensivo della Juve e della nazionale dica addio alla Juve è in lavagna a 1.80. Per gli argentini Dybala e Nico Gonzalez la partenza da Roma e Firenze è data a 4, i bookie hanno un pensiero anche per Immobile e Leao. Nel loro futuro non ci sono - rispettivamente - Lazio e Milan? Un’eventualità offerta a 5.