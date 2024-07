Italia, ancora Spalletti o tocca ad Allegri? Cosa dicono le quote

Prossimo allenatore dell'Italia, ecco il favorito dei bookmaker

Da qui a Natale dell'anno prossimo possono succedere molte cose, una di queste è che Spalletti non sia più l'allenatore dell'Italia. Per i bookie è uno scenario tutt'altro che irrealizzabile e vale 5 volte la posta.

In tal caso viene spontaneo domandarsi chi potrebbe ereditare la panchina azzurra. Gli addetti ai lavori indicano in Max Allegri un candidato forte, da vedere però se questo potrà accadere già alla data del 1° settembre 2024. Per questa opzione le quote degli operatori oscillano tra 5.50 e 15.