Copa America, pronostico e statistiche di Argentina-Ecuador

Argentina impeccabile in Copa America . L' Albiceleste si prepara ad affrontare l' Ecuador ai quarti di finale dopo aver conquistato 9 punti su 9 nel gruppo A . La Nazionale di Lionel Scaloni dopo esser riuscita a battere il Canada all'esordio per 2-0 è riuscita a ripetersi anche nei due match successivi contro Cile (1-0) e Perù (2-0).

Quote ok per l'Albiceleste

Le quote di questo incontro pendono dalla parte di Lautaro Martinez e compagni, il successo dell'Argenitna contro un Ecuador che ha chiuso il gruppo B in seconda posizione (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta con 4 reti all'attivo e 3 al passivo) è proposto su Cplay a 1.48 mentre su Goldbet e Better vale 1.47.

L'Albiceleste deve ancora subire gol, un nuovo No Goal al termine del secondo tempo moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.40.