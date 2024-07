Pronostico Sinner-Kecmanovic, Jannik cerca l'ottava vittoria consecutiva

Nel calcio l'Italia delude mentre nel tennis riscuote consensi e applausi. Centre Court in visibilio per il derby italiano tra Sinner e Berrettini, vinto da Jannik in 4 set con l'altoatesino implacabile nell'aggiudicarsi i tre tie break. Ora, nel terzo turno, Sinner affronterà il serbo Kecmanovic, numero 52 del ranking. Avversario scomodo ma le quote sono tutte per il numero uno del mondo.