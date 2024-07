Pronostici Euro 2024, l'analisi e le quote di Inghilterra-Svizzera

L’undici di Gareth Southgate ha rischiato grosso nel turno precedente, Slovacchia battuta soltanto nei tempi supplementari per 2-1 (decisivo il colpo di testa di Harry Kane) dopo aver trovato il gol del momentaneo pareggio (1-1) soltanto nel recupero del secondo tempo di gioco (a segno Jude Bellingham con una bellissima rovesciata).

Gli inglesi anche nella fase a gironi avevano messo in mostra uno scarsa precisione sotto porta, soltanto 2 reti realizzate nelle sfide disputate contro Serbia (1-0), Danimarca (1-1) e Slovenia (0-0). I “Tre Leoni” contro la Slovacchia hanno confermato il “trend” fatto registrare nel gruppo C, nei tempi regolamentari soltanto 1 dei 12 tiri effettuati ha centrato lo specchio della porta difeso da Martin Dubravka (1 gol).

La Svizzera agli ottavi di finale ha eliminato l’Italia con un “2-0” senza repliche, Remo Freuler ha aperto le marcature nel primo tempo, di Ruben Vargas invece il sigillo definitivo ad inizio ripresa. Per gli elvetici quella contro gli Azzurri di Luciano Spalletti è stata la prima senza gol al passivo, Granit Xhaka e compagni dopo aver aperto il torneo con una vittoria per 3-1 contro l’Ungheria hanno fatto registrare un doppio “1-1” nei match contro Scozia e Germania.

Inglesi leggermente favoriti

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dell’Inghilterra, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.18 mentre il “2” si gioca a circa 3.70. La “X” che porterebbe le due Nazionali ai tempi supplementari triplica una qualsiasi puntata.

Come detto in precedenza l’undici inglese in questa competizione non ha ancora mai segnato più di un gol in un singolo incontro, i bookmaker propongono l’Under 2,5 a 1.48 mentre l’Over 2,5 moltiplica la posta per 2.47.

Harry Kane e soci a segno per 1 o 2 volte? Il Multigol Casa 1-2 è proposto su Cplay Goldbet e Better a 1.55.