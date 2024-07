L’Olanda “vede” la semifinale, la Turchia di Montella vuole continuare a volare

La fase a gironi dell’ Europeo ha determinato che la parte alta e quella bassa del tabellone ad eliminazione diretta avessero un “peso” differente visti i nomi in gioco. La metà inferiore, quella per intenderci dove era finita l’ Italia , sembrerebbe sulla carta meno interessante e ricca di talento rispetto all’altra metà del torneo, se non altro perché ci sono due grandissime favorite. Ma attenzione alle sorprese. E, ne siamo certi, a Dusseldorf e Berlino gol, spettacolo ed emozioni non mancheranno.

Passaggio turno, Tulipani avanti

Partiamo dalla sfida dell’Olympiastadion dove l’Olanda, secondo gli esperti SisalTipster, parte nettamente favorita rispetto ai ragazzi di Montella che però non vuole smettere di volare.

La vittoria degli Oranje si gioca al 60%, quella della Turchia al 16% mentre il pareggio è offerto al 24%. Stessa percentuale per i tempi supplementari mentre la percentuale si dimezza, 12%, per una soluzione ai calci di rigore. Tulipani avanti anche nel passaggio turno, 73% contro il 27% turco.

Falli e cartellini

L’Olanda non raggiunge le semifinali di un Europeo dal 2004 mentre l’impresa è riuscita alla Turchia 4 anni dopo. Stesso numero di gol fatti, sette, ma con Arda Guler e compagni che sono sempre passati in vantaggio quando hanno trovato la via del gol: la Turchia che segna per prima è data al 30% mentre l’Olanda al doppio, 60%. Il tiro da lontano può diventare una soluzione tanto che una rete da fuori area è in quota al 30%.

Occhio poi agli interventi troppo rudi: le due nazionali hanno accumulato lo stesso numero di falli, 40 a testa con i ragazzi di Montella che hanno il 59% di chance di commettere più infrazioni rispetto agli arancioni, fermi al 32%. Söyüncü e compagni si son visti sventolare ben 18 ammonizioni a fronte delle sole 4 olandesi e vedere almeno 5 cartellini nel match è ipotesi al 51%.

Le stelle più attese

Tanti protagonisti a partire da Cody Gakpo, tre reti finora per lui, e a segno al 33%. Al suo fianco ci sarà Memphis Depay, offerto alla stessa percentuale e già autore di tre reti contro la Turchia. Montella si affiderà ai suoi ragazzini terribili, Arda Güler e Kenan Y?ld?z, appaiati al 15% per entrare nel tabellino dei marcatori.

Ma se c’è un giocatore che può cambiare il corso della storia per la nazionale del Bosforo quello è Hakan Çalhano?lu. Il capitano è leader tecnico ed emotivo della Turchia e vuole portare la sua squadra fino in semifinale: gol o assist del 10 biancorosso sono dati al 21%.