Quote prima giornata Serie A, Juve favorita sul Como mentre il Torino...

La Serie A 2024/25 ha una sua data d’inizio e un calendario . Ora non resta che aspettare. L ’Inter campione d’Italia fa il suo esordio in casa del Genoa , che lo scorso anno impose il pareggio alla corazzata di Simone Inzaghi . Nerazzurri favoriti sulle lavagne degli operatori visto che il segno 2 si gioca a 1.63 su Cplay , a 1.62 su Planetwin e a 1.60 su Snai .

Comparazione quote: Milan-Torino Goal

La Juve, attivissima sul mercato, darà il benvenuto al neopromosso Como e l’ambizione della Vecchia Signora non può che essere la vittoria, data a 1.30.

Tra le big l’impegno sulla carta più insidioso ce l’ha il Milan di Fonseca, alle prese con il Torino. Lo scorso anno il confronto tra il Diavolo e i granata andò in scena alla 2ª giornata e fu un trionfo del Milan: 4-1. Un altro esito Goal renderebbe 1.88 volte la posta giocato su Cplay, 1.85 invece su Better e GoldBet.

Le capitoline? La Lazio, favorita a 1.45, riceve il Venezia mentre la Roma sbarca in Sardegna per sfidare il Cagliari: il blitz di De Rossi paga 2 sulle lavagne Cplay e Sisal mentre si scende a 1.95 su Planetwin.