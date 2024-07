Chi vince gli Europei? Ecco le quote alla vigilia della prima semifinale

Se Taylor avesse fischiato quel rigore ai tedeschi la storia di questo Europeo , forse, sarebbe cambiata. La Spagna però è più che mai in corsa per vincere il torneo e, anche se di poco, gli esperti la collocano sul trono dei favoriti .

Chi vince gli Europei? Ecco le quote

Con 11 gol segnati, gli stessi della Germania e 2 in più dell’Olanda, la Roja è anche in pole position per far registrare il “Miglior attacco” (ipotesi valutata a 1.30, con l’Olanda proposta a 5.75).

Per quanto riguarda invece la vittoria finale, la Spagna campione d’Europa è un’ipotesi che viaggia a 3.00 sulla lavagna di Cplay e Sisal, mentre scende a 2.50 su Eurobet.

Francia e Inghilterra sgomitano per il ruolo di prima alternativa, con Southgate (3.50) di poco avanti rispetto a Deschamps (3.75). Meno accreditata l’Olanda, il cui bis dopo l’affermazione datata 1988 è offerto a 6 su Cplay e Sisal, a 5.75 su Eurobet.