Pronostico Musetti-Fritz, Lorenzo cerca l'impresa contro l'americano

Wimbledon magico per Lorenzo Musetti , prossimo alla sfida con l'americano Taylor Fritz che mette in palio un biglietto per le semifinali dei Championships . I due si sono già incontrati una volta a Wimbledon, due anni fa, e vinse 3 set a zero Fritz . Quello di oggi però è tutto un altro Musetti , pronto a ribaltare il pronostico sfavorevole contro l'americano.

Qute e pronostico

Già, perchè i bookmaker vedono favoritissimo il neo vincitore del torneo di Eastbourne in questo quarto di finale: 1.24 l'offerta di Cplay, 1.23 per Planetwin e 1.20 per Snai. Un'eventuale vittoria del carrarino invece si gioca a 4.25 su Cplay, a 4.10 su GoldBet e a 4 su Eurobet.

Nei quattro turni precedenti Musetti ha sempre concesso almeno un set ai suoi avversari, negli ottavi Fritz ha ribaltato Zverev che era avanti di due set. Insomma, ci sono le premesse per assistere ad un altro match non proprio breve. L'esito Over 37,5 games è valutato mediamente 1.70. Per una partita che va al quinto set l'offerta è pari a 3.60.