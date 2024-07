Olanda-Inghilterra, Underdog contro favoriti. Gakpo-Kane per il titolo di capocannoniere

Passaggio turno, inglesi davanti

Secondo gli esperti SisalTipster la nazionale dei Tre Leoni parte favorita al 35%, stessa quota per il pareggio mentre il successo Oranje si gioca al 30%.

Prima piccola curiosità: si sfidano la nazionale che ha avuto bisogno sempre di 120 minuti di gioco per approdare in semifinale e l’unica che non è mai andata oltre il tempo regolamentare. L’ipotesi supplementari è al 35%, una soluzione ai rigori al 17%.

Britannici avanti anche per il passaggio turno, 55% rispetto al 45% dei Tulipani ma attenzione alla storia: l’Olanda solo una volta ha battuto l’Inghilterra nella fase finale di un grande torneo. Quando? Nel 1988 agli Europei in Germania grazie a una tripletta di Marco Van Basten. Quasi superfluo ricordare come terminò quel torneo.

Tiri in porta e cartellini

Potrebbe essere una gara avara di gol, al 63% ne vedremo meno di tre totali. Visti i protagonisti che scenderanno in campo, un gol di testa, al 30%, è nelle corde del match al pari di una rete dalla panchina, dove si sale fino al 36%. A discapito di poche marcature, ecco però una gara divertente perché l’Inghilterra, al 44%, effettuerà più tiri nello specchio della porta rispetto all’Olanda, ferma al 40%.

Gli Orange non tireranno indietro la gamba, al 41% prenderanno più cartellini rispetto ai ragazzi di Southgate, fermi al 38%.

Duello tra bomber

Cannonieri a sorpresa e bomber annunciati. Olanda-Inghilterra è anche il match tra Cody Gakpo, a segno al 23%, e Harry Kane, nel tabellino dei marcatori al 26%.

I due sono anche i maggiori candidati ad aggiudicarsi la corona di capocannoniere di Euro 2024: l’olandese si gioca vincente al 51% mentre l’attaccante del Bayern Monaco è in quota al 16%. Tornando alla semifinale, occhi puntati anche sui due numeri 10, Jude Bellingham e Memphis Depay: il primo protagonista con gol o assist al 28% con il secondo dato al 30%.