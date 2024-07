Pronostico Spagna-Inghilterra, bookie scatenati: legni colpiti, gol oltre il 90' e...

Le statistiche di Spagna-Inghilterra

Ben diverso il cammino delle due nazionali in questo torneo, con la Spagna che (al 90’) ha fatto registrare cinque vittorie e un pareggio. L’Inghilterra invece ha all’attivo quattro segni X più due successi, l’ultimo dei quali al fotofinish in semifinale contro l’Olanda. C’è anche da sottolineare come il percorso della Roja sia stato più tortuoso, alla luce del valore degli avversari affrontati e (spesso brillantemente) superati. L’Inghilterra, Olanda a parte, ha avuto un tabellone certamente abbordabile. I numeri dicono che le due nazionali nella fase ad eliminazione diretta hanno subìto un gol esatto in ciascuna delle tre gare giocate. Nell’intero torneo, Unai Simon e Pickford non hanno mai raccolto il pallone in fondo al sacco per più di una volta.

Di certo non si può ignorare il fatto che l’Inghilterra, dagli ottavi in poi, abbia sempre segnato nei minuti finali di partita. Anche la Spagna però vuole avere spesso l’ultima parola: solo contro la Germania, infatti, la Roja non ha segnato per ultima nei tempi regolamentari.

Tornando all’Inghilterra, contro l’Olanda ha fatto registrare il primo Over 2,5 dopo 5 Under 2,5 consecutivi. Quattro volte su sei, poi, i Tre Leoni hanno messo a referto il Goal. Un esito che la Spagna ha sempre centrato nella fase ad eliminazione diretta mentre nei gironi aveva allegato vittoria e clean sheet.

Comparazione quote: esito "X o Goal"

Cosa si aspettano i bookmaker da questa finale? Equilibrio, visto che il segno X è proposto mediamente a 2.85, ma con la Spagna favorita rispetto all’Inghilterra. Il segno 1 si gioca su Cplay a 2.52, a 2.45 su Bwin e a 2.40 su Sisal. L’offerta prevista per il segno 2 è 3.40 su Cplay e Bet365, 3.45 su Planetwin. Tanti i giocatori di qualità su entrambi i fronti in grado di trovare la giocata vincente. Il Goal al doppio della posta è interessante, da considerare l’esito Multi chance “X o Goal”: a 1.62 su Cplay, a 1.57 su Eurobet e a 1.55 su Sisal.

Scommesse speciali: legni e gol oltre il 90'

Yamal, Foden e via dicendo. Nelle fila di Spagna e Inghilterra c’è gente in grado di telecomandare il pallone sotto l’incrocio. A volte però, per questione di centimetri, capita che la palla possa andare a sbattere sui legni. I giocatori imprecheranno ma magari chi punta sull’esito “Over 0,5 legni colpiti” farà festa...

In questi Europei sono stati messi a segno ben 13 gol nei minuti di recupero. L’Inghilterra di Southgate si è specializzata nel colpire i suoi avversari a tempo abbondantemente scaduto e allora occhio all’ipotesi, oggetto di scommessa, che in Spagna-Inghilterra ci sia un gol dopo il 90’. Vale circa 3 volte la posta