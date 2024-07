Champions, Dinamo Batumi-Ludogorets: per i bookie i gol non mancheranno

Match divertente, occhio alla "combo"

Sconfitta pesante ma che non sarebbe di quelle più difficili da ribaltare per i georgiani, se non fosse che oltre ad attaccare dovrebbero anche stare attenti a non prenderle. Ma con quella difesa.... La Dinamo infatti ha sempre subìto almeno 2 reti nelle ultime 5 partite mentre da 9 non fa registrare un clean sheet.

Inoltre, lo score delle ultime 4 gare interne è desolante: un pareggio e 3 sconfitte, troppo poco per una squadra che ha l'ambizione di rimontare due gol ai dominatori delle ultime 13 edizioni del campionato bulgaro.

I bookie prevedono il "bis" del Ludogorets, il blitz a Batumi è offerto da Cplay a 1.78, a 1.77 da Better e a 1.75 da Snai. In vista un match aperto e con diverse reti, il Goal è proposto a 1.65 da Cplay e Bwin, a 1.60 invece da Planetwin. La combo formata dal Goal e dall'Over 2,5 fa salire l'offerta a 1.98.