Pronostici Champions League, l'analisi di Larne-RFS

RFS senza freni nell'andata del primo turno preliminare di Champions League, la compagine lettone è riuscita ad imporsi per 3-0 contro il Larne. Partita dominata dal primo all'ultimo minuto, l'RFS ha tenuto il pallino del gioco per il 57% dell'incontro, un possesso palla che ha permesso all'undici allenato da Vladimirs Zavoronkovs di calciare in porta per ben 9 volte.