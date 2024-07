Europa League, il Maribor di Ilicic deve battere il Botev: quote e pronostico

Tempo di qualificazioni anche in Europa League , il Panathinaikos attende nel secondo turno la vincente della doppia sfida tra Maribor e Botev Plovdiv . I bulgari si sono assicurati un piccolo vantaggio avendo vinto per 2-1 il match d'andata con gol decisivo di Iliev al 74'.

L'Ilicic di Maribor è favorito

Per entrambe le squadre quella di sette giorni fa è stata la prima partita ufficiale dopo un ciclo di amichevoli. Incontro che "prometteva equilibrio" sulle lavagne dei bookmaker e così è stato. In questo secondo match, invece, il divario sulla carta è più marcato. Favoriti Ilicic e compagni, alla luce di un segno 1 offerto a 1.72 da Cplay e Betsson, a 1.70 da Snai. La vittoria del Botev sale a 3.95 su Cplay ed Eurobet, a 4.05 su Better.

A questo punto della stagione le insidie sono sempre dietro l'angolo, potrebbe quindi essere opportuno ricorrere ad un'opzione "combo": la 1X+Multigol 2-5 vale 1.55, la 1X+Multigol 2-4 è offerta a 1.75.