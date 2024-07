Pronostico Sirius-Malmo, un ko da riscattare per la capolista. E occhio al "ritardo"

La 15ª giornata del massimo campionato svedese è inaugurata dal Malmo . La capolista nel turno scorso ha perso 2-1 in casa della terza della classe, il Mjallby , dunque niente fuga per i biancoblù che adesso hanno 4 punti di vantaggio sul Djurgarden , secondo (una partita in meno rispetto alla capolista).

Malmo, niente somma gol 2 da...

Un piccolo campanello d'allarme per il Malmo, che ha rimediato la seconda sconfitta esterna in campionato dopo quella incassata dall'Elfsborg. Non solo, Botheim e compagni hanno sempre subìto due reti nelle ultime tre trasferte e faranno visita ad un Sirius che nelle ultime 4 gare casalinghe ha conquistato due vittorie e altrettanti pareggi.

Tuttavia, i bookmaker "suggeriscono" il segno 2, che con le due squadre in campo non si vede rispettivamente da 6 e 7 giornate consecutive. La vittoria del Malmo è offerta da Cplay e Better a 1.50, a 1.48 invece da Planetwin.

Curiosità, il Malmo non fa registrare la somma gol 2 dalla seconda giornata di campionato. Si può dunque considerare la combo X2+Multigol 2-4 in lavagna a 1.60.