Pronostici Liga Profesional, l'analisi di San Lorenzo-Huracan

È un San Lorenzo apparso in netta difficoltà quello sceso in campo nelle prime 4 giornate della Liga Profesional . La squadra allenata da Leandro Romagnoli ha fatto registrare soltanto 1 pareggio (1-1 Lanus ) e 3 sconfitte (1-0 Deportivo Riestra , 1-0 Sarmiento Junin e 2-1 contro l' Union Santa Fe ).

Il San Lorenzo ora è chiamato a fermare un Huracan che al momento viaggia a gonfie vele, l'undici biancorosso con 4 vittorie e 1 pareggio non ha ancora mai alzato la bandiera bianca.

Ospiti a segno

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.57, la "X" vale 2.67 mentre il "2" è proposto mediamente a 2.97. Da segnalare che l'Huracan dopo aver battuto all'esordio il Defensa y Justicia per 3-1 ha sempre realizzato 1 o 2 gol nei successivi 4 match di campionato. Il Multigol Ospite 1-2 è offerto su Cplay a 1.73 mentre su Goldbet e Better vale 1.65.