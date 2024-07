Champions League, Bodo Glimt batte RFS? Occhio all'1 primo tempo

Bodo in vantaggio al riposo? Ecco le quote

Da anni il Bodo frequenta i palcoscenici europei ed è quindi più abituato (oltre che qualitativamente superiore), rispetto ai baltici, ad appuntamenti del genere. Anche quest’anno l’RFS sta dominando il campionato lettone: +7 sulla seconda.

Il Bodo guarda tutti dall’alto in classifica in Eliteserien, al netto di qualche passo falso. Nell’ultimo match casalingo disputato venerdì la compagine di Knutsen ha vinto 3-1 contro l’Odd. Chiaro che il Bodo proverà a ipotecare la qualificazione già all’Aspmyra Stadion.

I favori del pronostico sono tutti per i norvegesi, un cui successo è in lavagna a 1.30. L’offerta prevista per l’1 primo tempo sale a 1.78 su Cplay, a 1.77 su Sisal e Snai.