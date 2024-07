Preliminari di Champions, il pronostico di Steaua Bucarest-Maccabi Tel Aviv

Comparazione quote: segno X

Il fischio d’inizio è previsto martedì 22 luglio alle 19 all’Arena Nationala di Bucarest. Per i rumeni si tratta del quinto impegno ufficiale in stagione. Alle spalle infatti hanno già due turni di campionato e il doppio incontro nel 1° turno preliminare di Champions con i sammarinesi della Virtus, travolti impietosamente con un complessivo 11-1. In più, il match di Supercoppa rumena vinto 3-0 contro l’Hunedoara.

Anche il Maccabi ha iniziato la stagione mettendo in bacheca la Supercoppa nazionale: 2-0 al Maccabi Petach Tikva con rete d’apertura dell’eterno Zahavi.

Sono 11 i risultati utili consecutivi degli israeliani, imbattuti da metà aprile quando persero 1-0 in campionato contro l’Hapoel Beer Sheva. La sensazione è che questo primo round possa essere equilibrato.

Il pareggio, che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno, ci può stare. vale 3.40 per il bookmaker Cplay, 3.35 per GoldBet e 3.30 per Snai. In alternativa occhio all’Under 2,5, proposto a 1.75 da Cplay, Betsson e Better.