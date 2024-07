Il pronostico di Dinamo Kiev-Partizan, ucraini favoriti ma...

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Il match d'andata si gioca alla Lublin Arena di Lublino, dove la Dinamo proverà a vincere per assicurarsi un vantaggio in vista del match di ritorno a Belgrado che si preannuncia piuttosto caldo.

Nell'ultima amichevole di un certo spessore disputata contro l'Union Berlino la Dinamo ha perso 3-2. Pre-campionato poso esaltante per il Partizan, che contro le squadre di Mosca (Dinamo, Cska e Lokomotiv) ha incassato 6 reti in totale. In campionato, venerdì, i serbi hanno debuttato con un sofferto successo per 1-0 contro il Napredak.

Partita che può riservare delle insidie per la Dinamo, comunque favorita secondo i bookmaker. Da provare l'esito Goal, offerto a 1.82 da Cplay e Betsson, a 1.80 invece da Planetwin.