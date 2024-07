Olimpiadi di Parigi, Usa favoriti nel torneo di basket. La Francia sogna con Wembanyama

Dici torneo olimpico di basket e pensi subito: vincono gli americani . Più che altro perchè possono perderlo solo loro, che però nelle ultime quattro edizioni del torneo a Cinque Cerchi hanno sempre portato a casa la medaglia d'oro . Scopriamo quindi le quote relative al Vincente Torneo di basket maschile a Parigi 2024 .

Dominio Usa in lavagna

Usa favoritissimi per il successo finale tra le 12 nazionali ai nastri di partenza. Il trionfo a stelle e strisce è proposto a 1.15 da Cplay, a 1.17 da Betclic e 1.25 da Sisal. In lavagna il divario che li separa dalle altre nazionali è netto, basti pensare che Cplay propone il titolo al Canada a quota 10 mentre per la Francia padrona di casa l'offerta sale a 12. Canadesi a 10 anche sulla lavagna Betclic, appaiati con la Francia della stella Wembanyama. Poco accreditata la Spagna, che si gioca vincitrice del torneo a quota 75.

Quote vincente gruppi

Puntate aperte anche sulle vincitrici dei tre gironi del torneo di basket olimpico. Nel gruppo A il Canada primo si gioca a 1.50 mentre la Grecia capolista è un'ipotesi offerta a 4.50.

Nel gruppo B la Francia conduce a 1.40 sulla Germania, che si gioca prima a 3. Infine, nel gruppo C il primato degli Usa vale solo 1.05 con la Serbia alternativa da circa 7.50 volte la posta.