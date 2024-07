Champions League, quote e pronostico di Celje-Slovan Bratislava

Il secondo turno preliminare di Champions League prevede il confronto tra il Celje e lo Slovan Bratislava. Agli ottavi di finale la compagine slovena è riuscita ad avere la meglio sul Flora, squadra battuta prima per 5-0 in trasferta e poi per 2-1 in casa, mentre l'undici slovacco ha eliminato senza grossi problemi lo Struga (doppio successo, 4-2 in casa e 2-1 fuori).