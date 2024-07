Champions League, quote e pronostico di Ludogorets-Dinamo Minsk

I preliminari di Champions League non si fermano, all'Huvepharma Arena di Razgrad va in scena la sfida tra il Ludogorets e la Dinamo Minsk. La compagine bulgara nel turno precedente ha eliminato la Dinamo Batumi con un complessivo 3-2 (al successo ottenuto in casa per 3-1 ha fatto seguito la sconfitta in Georgia per 1-0) mentre i bielorussi sono riusciti a conquistare la qualificazione contro il Pyunik (0-0 nei lidi amici e 1-0 in trasferta).