Liga Profesional, pronostico Huracan-Estudiantes: l'analisi del match

L'Huracan nelle prime 6 giornate della Liga Profesional non ha ancora conosciuto la parola sconfitta. La compagine di Frank Kudelka vanta 14 punti in classifica frutto di ben 4 vittorie e 2 pareggi. L'undici biancorosso, reduce dall'1-1 ottenuto sul campo del San Lorenzo, si appresta a ricevere un Estudiantes che in questa prima parte di stagione non è di certo riuscito a mettersi in mostra, sono soltanto 8 i punti conquistati dai "Leoni" e nelle precedenti 4 giornate non è mai riusciti a vincere (2 pareggi e 2 sconfitte).