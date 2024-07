Conference League, pronostico G.A. Eagles-Brann: l'analisi del match

I preliminari di Conference League non si fermano, al " De Adelaarshorst" di Deventer scendono in campo il G.A. Eagles padrone di casa e il Brann . Norvegesi sicuramente più avanti con la preparazione rispetto agli olandesi, l'undici di Bergen nelle prime 17 gare di Eliteserien è riuscito a conquistare la bellezza di 30 punti frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e soltanto 3 sconfitte. Il G.A. Eagles invece si presenta all'appuntamento dopo aver fatto registrare 3 successi (2-1 Genk , 3-2 Almere City e 3-0 Telstar ) e 1 sconfitta (2-1 Royale Union Sg ) nelle precedenti 4 amichevoli disputate.

Una "combo" a quota interessante

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 al novantesimo è in lavagna a circa 2.10, la "X" vale mediamente 3.50 mentre il "2" è proposto a 2.95. Più Goal (offerto a 1.56) che No Goal (paga 2.25) al triplice fischio dell'arbitro, la "combo" Goal+Over 2,5 si gioca su Cplay a 1.86 mentre su Goldbet e Better regala un moltiplicatore pari a 1.80.