Pronostici Jupiler League, quote e statistiche di Club Brugge-Mechelen

In Belgio la Jupiler League è pronta ad aprire i battenti. In campo il Club Brugge campione in carica e il Mechelen , squadra che nella precedente stagione ha terminato il campionato in ottava posizione. Gli " Orsi " si presentano all'appuntamento dopo aver perso per 2-1 la finale di Supercoppa contro il Royale Union Sg , in questo incontro il Club Brugge non è riuscito a sfruttare le tante occasioni da rete (8 tiri in porta) create nel corso dei 90 minuti di gioco.

Molte reti in vista

Per i bookmaker sembra scontato il riscatto dei campioni in carica, il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco è in lavagna solamente a 1.40. Poche possibilità di fare risultato per il Mechelen, al triplice fischio dell'arbitro la doppia chance X2 è proposta mediamente a 2.75.

In accoppiata con il segno 1 si può provare sia l'Over 1,5 per una "combo" da 1.58 volte la posta che l'Over 2,5, in questo caso il moltiplicatore raggiunge una quota pari a 1.95. Il semplice "Over 2,5" è offerto invece su Cplay a 1.58, su Bwin a 1.55 e su Snai a 1.60.